S digitalizací svého závodu v Brandýse nad Labem začala společnost Continental před šesti lety. Tehdy do provozu uvedla první kusy takzvaných cobotů, tedy robotů spolupracujících se zaměstnanci a usnadňujících jim práci. V současnosti v továrně na výrobu velkoformátových displejů do automobilů a další elektroniky pracuje celkem 309 robotických strojů, což představuje asi deset procent veškeré pracovní síly, kterou firma v Brandýse využívá. A Continental má s moderními technologiemi další velké plány.

„V rámci digitalizace postupujeme v několika oblastech. Ať už se jedná o chytrou automatizaci ve výrobě, propojování logistických procesů a jejich postupnou automatizaci nebo vytváření komplexních datových reportů a analýz přímo z linek propojováním různých výrobních systémů,“ říká Jakub Hamerník, manažer Continentalu, který má podobné projekty na starosti. V budoucnu chce firma také zapojit do výroby 3D tisk nebo umělou inteligenci. Ráda by, aby technologie dovedly na základě dat predikovat, které kusy výrobků budou vadné.

O tom, kdy inovace nasadí, v Continentalu rozhoduje nejen touha managementu experimentovat, ale také finanční výhodnost takového kroku. „Je důležité, aby digitalizace nebyla pouhým slovem, ale aby za ní stály kvantifikovatelné výsledky a výhody pro finální výrobu a zaměstnance,“ vysvětluje Hamerník.

Digitalizace a robotizace je teď pro firmy nezbytností. Bez modernizace a zefektivnění jejich provozů totiž hrozí, že neobstojí nejen na českém trhu, ale hlavně ve stále rostoucí mezinárodní konkurenci. Díky technologiím mohou mimo jiné zvyšovat produktivitu práce, případně nahrazovat chybějící pracovní sílu.

„Podniky jsou schopné vyrábět nebo převážet větší množství výrobků za cenu menších nákladů. Neustále také zvládají zlepšovat své výrobní procesy,“ zmiňuje výhody digitalizace Luboš Lukasík, ředitel divize pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile.

Právě Lukasík a jeho tým je v častém kontaktu s vedením firem, které se rozhodly digitalizovat svůj byznys. T-Mobile jim radí, jak postupovat, a zároveň poskytuje nezbytné technologie. Například ve zmíněném Continentalu letos operátor instaloval privátní 5G síť, o níž Hamerník tvrdí, že je nezbytnou podmínkou pro přechod na takzvaný Průmysl 4.0, tedy zmiňované zapojení robotů a digitálních technologií.

Podle Českého institutu robotiky a kybernetiky (CIIRC) na ČVUT ale český byznys nedigitalizuje dostatečně rychle. Tahouny jsou tomto ohledu hlavně velké podniky. Takřka polovina firem však vůbec nemá zpracovanou svoji digitální strategii. „Firmy postupně zvyšují investice do inovací a uvědomují si nutnost zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím inovací. Bez dlouhodobého plánu mohou být ale výsledky méně uspokojivé,“ říká mluvčí institutu Alena Nováková. Právě sestavením vlastního plánu by měly firmy s digitalizací začít.

Následně mohou využít služeb výzkumných center podobných tomu, na jehož provozu spolupracuje CIIRC s T-Mobilem. Ve společné laboratoři může institut využívat 5G síť určenou pro průmyslové prostředí. Jak taková spolupráce slouží byznysu, ukázal například říjnový Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na 5G síti tam fungovaly technologie měřící spotřebu elektrické energie a stlačeného vzduchu, jejichž data nástroje od T-Mobilu následně vyhodnocovaly a vizualizovaly. „Tyto informace se dají dále efektivně využít pro optimalizaci výroby v průmyslových firmách,“ doplňuje Nováková.

Podle Lukasíka digitalizaci ve firmách v následujících letech zrychlí generační obměna. Do řídících orgánů podniků nebo do jejich majetkové struktury se dostanou mladší lidé, kteří budou chtít s technologiemi experimentovat, nebo si minimálně budou uvědomovat, že bez jejich zapojení nebude podnik schopný dlouhodobě konkurovat.

Vedle zmíněné výroby se digitalizace a robotizace výrazněji prosazují také v logistice. „Vzhledem k nedostatku pracovní síly v této oblasti a neustále se zvyšující ceně práce roste zájem čím dál víc o automatizaci,“ konstatuje Lukáš Richtár, manažer společnosti Kvados, která firmám dodává potřebné technologie. Poptávka je podle něj například po řešení, jež zvyšují výkonnost skladů, snižují chybovost a v případě robotů také umožňují pracovat déle. „Robotika pracuje na tři směny a čím víc ji využijeme, tím lepší jsou návratnosti. Ty se pohybují u různých scénářů do 2–3 let, někdy i do 12 měsíců, a to jen ve mzdových nákladech,“ dodává Richtár.

Firmy ale musí při zavádění moderních technologií myslet nejen na to, jak docílit efektivnější práce. Zaměřit by se měly i na kybernetickou bezpečnost a obranu před možnými útoky hackerů. Ty mohou společnosti nejen připravit o peníze, ale také poškodit jejich reputaci. „Musíme se na kybernetické zločiny připravit. Jsou jednou z nejvíce rostoucích oblastí kriminality. Ale obavy z ní nás zároveň nesmí v digitalizaci brzdit,“ konstatuje Lukasík.