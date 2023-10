Když začala pandemie koronaviru, hotely sítě Orea v Mariánských Lázních přišly o pětinu své stálé klientely – o turisty z Ruska. Hosté z této země se však nevrátili ani po covidu. Začala válka na Ukrajině a kvůli sankcím i vízovým omezením není pro mnoho Rusů možné se do Česka dostat.

Pro srovnání – v roce 2019 se v tuzemsku ubytovalo v hromadných zařízeních na 564 tisíc občanů této země, loni jich bylo 49 tisíc a za první letošní půlrok zhruba 21 tisíc.

V jiných městech hotely zaznamenávaly také odliv turistů z Číny, kteří obvykle cestovali ve skupinách. Pandemická omezení se v této zemi rozvolnila až v létě letošního roku a ze tří přímých leteckých linek z roku 2019 – do Pekingu, Šanghaje a Čcheng-tu – nezbyla ani jedna. To se odrazilo i na počtech cestovatelů. Zatímco v roce 2019 se jich v Česku ubytovalo na 610 tisíc, v roce 2021 to bylo pouze sedm tisíc, loni 31 tisíc a za první dvě čtvrtletí letoška se jich do Česka podívalo na 34 tisíce.

Podle ředitele obchodní strategie sítě Orea Jiřího Fontany tyto dvě skupiny turistů v hotelech už nahradili cestovatelé z Česka a Německa. „Největší dopad má skutečně to, že se v porovnání s obdobím před covidem výrazně snížil počet letů. Proto je Česko víc závislé na českých turistech nebo na klientech, kteří jsou schopní dojet autem,“ odhaduje Fontana.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké přímé lety plánuje spustit pražské letiště?

Jak se vyjednává s aerolinkami?

Kolik peněz na propagaci Česka je v rozpočtu?