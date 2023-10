V prosinci 2021 svolal americký prezident Joe Biden Summit pro demokracii. Přes video se na něm sešli lídři víc než stovky demokratických států ze všech světových kontinentů. „Musíme se postavit za hodnoty, které nás spojují,“ prohlásil na summitu Biden. Neuplynuly ani tři měsíce a Rusko napadlo Ukrajinu. Sankce proti agresorovi zavedla jen malá část ze zemí, které se krátce předtím na summitu zaklínaly vzletnými slovy o společných hodnotách.

Na řeči o demokracii a hodnotách je totiž v dnešním světě málokdo zvědavý. Může se nám to nelíbit, můžeme toho litovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Vliv nás, Západu, v přímé úměře klesá s tím, jak klesá náš podíl na světové ekonomice. Bylo by chybou, kdyby se Západ mýlil podobně, jako se mýlila Madeleine Albrightová. „Jsme nepostradatelný národ. Stojíme výš, a proto vidíme dál do budoucnosti,“ prohlásila v době, kdy byla americkou ministryní zahraničí. Albrightovou v Česku uctíváme, z českého pohledu vesměs právem. Ale to přece neznamená, že nemůžeme upozornit i na její přehmaty.

