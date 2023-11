Umělá inteligence zažívá v posledním roce nevídaný rozmach. Mění podobu pracovních profesí, rostou kvůli ní akcie technologických společností a do jejího rozvoje investují všichni velcí hráči na trhu. „Myslím si, že jde o zásadní zlom,“ říká v rozhovoru pro HN Daniel Holz, viceprezident společnosti Google Cloud pro oblast střední a východní Evropy, německy mluvící a severské země. Firma v Česku spolupracuje například s e-shopem Rohlík.cz, vyhledávačem letenek Kiwi nebo nově s datovou platformou Keboola, která dnes pomáhá firmám po celém světě lépe pracovat s vlastními daty. Holz popisuje, jak těmto firmám i lidem může umělá inteligence usnadnit život.

Promění umělá inteligence výrazně svět byznysu a možná i celou společnost?

Nepochybně ano. To, co dříve trvalo třeba 10 hodin, teď můžete mít hotové za hodinu. Pokud jste korporace nebo firma, budete muset přemýšlet o tom, jak se změníte. Protože vaše konkurence může najednou věci zvládat rychleji, trh se tomu přizpůsobí a zákazníci vám také začnou platit za hodinu práce, a ne za původních deset. Ale je to zároveň cesta, jak si usnadnit život. Můžete si mnohem rychleji projít například celou doručenou poštu, porozumět textu a podniknout příslušné kroky. Proto si myslím, že jde o zásadní zlom.

Google letos výrazně pokročil v rozvoji umělé inteligence. Které novinky budou k dispozici v Česku?

Nabízíme přístup k Vertex AI, což je balík nástrojů, který obsahuje vše nezbytné, abyste mohli pracovat s umělou inteligencí, i když třeba nemáte ve firmě potřebnou vývojářskou expertízu. Další věc, kterou jsme oznámili, je Duet AI. Umožňuje ve všech našich službách, například Google Workspace, Gmailu, prezentacích nebo tabulkových editorech využívat umělou inteligenci. Můžete mít například v e-mailu postranní panel, kam zadáte příkaz, aby vám umělá inteligence vytvořila shrnutí zprávy. Pomůže vám porozumět textu nebo jej vytvořit. Můžete říct, aby vám připravila prezentaci například s finančními údaji za čtvrtletí, a ona ji vytvoří. Další věcí, kterou jsme nachystali, je interní podnikové vyhledávání. Budete moci mít vyhledávač typu Google, který použijete na firemním intranetu.

Jak důležitý je pro Google Cloud český trh, pokud se bavíme o rozvoji umělé inteligence?

Velmi důležitý. Východní Evropa je pro nás jedním z největších růstových trhů, které máme. Je zde mnoho schopných a vzdělaných pracovníků. A také hodně zákazníků, kteří se na nás obracejí a chtějí, abychom jim pomohli expandovat a být efektivní. Proto máme dvě centra, z nichž východní Evropu pokrýváme. Jedno sídlí v Polsku, druhé právě zde v Praze. V Česku zároveň vidíme, že se stále více firem přesouvá ke cloudovým řešením. A my u toho samozřejmě chceme být a pomáhat jim, aby digitální transformaci zvládly dobře.

Nicméně Česko se podobně jako další evropské státy potýká s nedostatkem pracovní síly. Jak tento problém dopadá na Google?

Pro nás to není ta největší potíž, kterou řešíme. Naše pozice je dobrá, protože jsme schopni lákat k nám talenty.

Bude umělá inteligence znamenat, že lidé začnou ve velkém přicházet o práci, protože je nahradí technologie?

Nevidím to takto. Je to další vlna inovací, která ve výsledku pomůže institucím a firmám, aby mohly nadále poskytovat služby, které chtějí. Ulehčí jim situaci. Vezměte si veřejný sektor, který má problém, že hůře hledá zaměstnance. Nenajde tolik osob, které by v něm rády pracovaly, kolik by potřeboval. A zároveň je zde poptávka obyvatel, aby veřejné instituce poskytovaly lepší služby. Právě s tím mohou cloudová řešení pomoci. Takže nevnímám umělou inteligenci jako hrozbu.

Můžete jmenovat nějaké firmy, s nimiž tady v Česku spolupracujete?

V Česku jsou klienty Google Cloudu třeba společnosti jako Rohlík, spolupracujeme s Genem (zastřešuje firmy Norton, Avast, AVG, LifeLock, Avira – pozn. red.) působícím v oblasti kybernetického zabezpečení, ale i s projektem Windy mapujícím rychlost větru a stav počasí. Nově jsme navázali spolupráci s původně českou a dnes po celém světě působící datovou platformou Keboola, která má unikátní expertízu v analýze dat.

Češi jsou v některých věcech velmi konzervativní. Je náročné přesvědčit manažery firem, aby experimentovali s umělou inteligencí?

Není to složitější než to vysvětlovat například Švédovi nebo Švýcarovi. Vlastně bych řekl, že řada českých firem je opravdu velmi chytrá, investuje a vidí výhodu technologií. Zmiňoval jsem, že to, co šlo udělat za 10 hodin, nyní stihnete za hodinu. To je výhoda, která je snadno vysvětlitelná komukoli. Myslím si, že tu panují obavy o bezpečnost, například o ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že mezi našimi klienty je celá řada bank, tak máme zavedeny všechny potřebné nástroje a předpisy, abychom se s tím vypořádali. Navíc můžeme využívat ty nejlepší bezpečnostní technologie, které Google vyvinul a protože jsme globální firma, můžeme čerpat ze skutečně světového know how o aktuálních bezpečnostních hrozbách. Zároveň pracujeme na kybernetické bezpečnosti s našimi partnery, například se zmíněnou společností Gen. Ale také náš vlastní bezpečnostní balík pomáhá, aby si i čeští zákazníci uvědomili, že je bezpečnější svá data přesunout do cloudu, kde se o ně stará profesionální firma 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

Může umělá inteligence pomoci k větší kybernetické bezpečnosti?

Kybernetická bezpečnost je založená na analýze obrovského množství dat o hrozbách. Google čelí denně desítkám tisíc útoků a z dat o nich můžeme vyvodit spoustu věcí pro zabezpečení a zajištění toho, abychom se mohli lépe bránit. A právě v tom umělá inteligence umí výrazně pomoci, protože dokáže analyzovat ta data a přicházet se závěry, podle nichž se budou řídit naše kroky. Je to jedna z cest, jak můžeme být v této oblasti ještě lepší než dnes.