Martin Vohánka má starost o budoucnost české ekonomiky. „Sice máme nízkou nezaměstnanost a to je super, ale výsledek je, že stojí na levné práci a na srovnatelných cenách energií – pokud za ně budeme platit víc než okolní státy, tak jedna opora je pryč, a levnou práci tu také vlastně nechceme, protože nechceme stát u pásu a dostávat nejnižší mzdu. Proto se musíme pohnout dál,“ říká zakladatel a výkonný ředitel platební společnosti W.A.G. payment solutions.

Ta je kotovaná na burze v Londýně a pod značkou Eurowag nabízí mobilní řešení dopravcům po celé Evropě, což v obou případech dává Vohánkovi dobrý vhled do kontinentálního dění a trendů, které se týkají nejen Green Dealu, ale i probíhající modernizace ekonomiky.

Vohánka, který je jedním z lídrů iniciativy Druhá ekonomická transformace, byl dalším hostem v nové podcastové sérii Hospodářských novin s názvem reVize Česka. „Společenský diskurz se mění. Všude už čteme, že je třeba něco dělat. To nás povzbuzuje a bereme to jako otisk témat, které Druhá ekonomická transformace otevírá. Teď bude ale těžké přikročit k realizaci a bude to dlouho trvat.“

Co dále v podcastu zaznělo?

O problému české společnosti

0:50 – Trápí nás vysoká míra izolovanosti, můžeme to nazvat sobeckostí. To osobní daleko převyšuje zájem veřejný. To je pro náš národ jedna z největších kulturních výzev.

O náhledu na podnikatele

3:32 – Víte, v Čechách stále zápasíme s jednou věcí: uvědomění si, že ekonomika a lidská práce, to, že něco vytvoříme, že někdo vezme kus prkna a udělá z toho stůl, je to, co nás dělá úspěšnými. To je to, z čeho pak můžeme platit školy, silnice a budeme mít mezinárodní respekt a můžeme budovat dostatečnou obranu.

O pověsti byznysu ve společnosti

4:02 – Kolikrát slýchám slovo „byznys“ jako pejorativní označení, „byznys stále něco chce“, „byznys je sobecký“. Ale tak to není.

O Green Dealu po česku

6:05 – Musíme modernizovat naši ekonomiku, musíme se postavit ke změnám a být proaktivní. Budeme-li proaktivní, tak můžeme bohatnout a být úspěšní. Budeme-li se tvářit, že změny nejsou nebo že můžeme počkat, až se přeženou, to by byla tragická chyba.

O uvažování Čechů skrz peněženku

10:58 – Vždycky budeme mít část populace, která ze zcela přirozených důvodů nemá čas přemýšlet nad tak abstraktními otázkami (modernizace ekonomiky) a řeší to, jestli vyjdou od výplaty k výplatě, jestli zaplatí energie, jestli jim zdraží chleba. To by nás ale nemělo odrazovat, to je normální.

O třech „K“

11:47 – Selháváme ve třech věcech, můžeme je nazvat tři K. První je koordinace, tedy spolupráce. Musíme už jednou provždy překonat takové to „byznys, vy si dělejte svoje, my na ministerstvu nebo na úřadě si budeme dělat svoje“. Je to přece o dialogu. (...) Druhé K je komunikace. Všichni to vidíme, je to vyčítáno úplně nejvíc vládě. Nestačí jít na tiskovou konferenci. Dneska lidé komunikují a přijímají informace jiným způsobem, velmi rozmanitě. (...) Třetí K je kompetence. Mluvím o datech. Velká část populace byla formována v době, kdy jsme se rozhodovali na základě ideologie. Ideologie, která byla zcestná a tuto zemi ožebračila a ekologicky zruinovala. Moderní svět by měl vypadat jinak.

O resortismu

23:55 - To, co jsme za Druhou ekonomickou transformaci artikulovali, byl požadavek, aby při úřadu vlády vznikl koordinační orgán, který by koordinoval práci napříč ministerstvy. Udržitelnost ekonomiky je průřezová disciplína, týká se více ministerstev. Co se děje? Jedna legislativa něco někam posune, ale ty ostatní – bez kterých nelze reálný progres zrealizovat – stojí.

Všechny předchozí díly podcastu najdete zde.