Lucie Urválková působí v Uniqa pojišťovně bezmála sedmnáct let. Do firmy nastoupila na pozici finanční ředitelky a krátce nato se stala i členkou představenstva a později i jeho místopředsedkyní. „Zúčastnila jsem se tehdy výběrového řízení, do kterého mě společnost pozvala. Profesně mě znali, protože jsem byla jejich auditorkou ještě v době, kdy jsem působila v KPMG,“ přibližuje začátky svého působení v tuzemské dceřiné firmě velké rakouské pojišťovací skupiny Uniqa Insurance Group.

V letošním roce si Urválková do svého životopisu připsala další zářez: stala se manažerkou roku, vítězkou prestižní soutěže pořádané Českou asociací manažerů (ČMA). V rozhovoru pro HN přibližuje, jakou je manažerkou, čím motivuje své mladší kolegyně a jak se firma proměnila poté, co letos v létě odešel její dlouholetý CEO.

Jak vítězství v soutěži Manažer roku vnímáte? Je pro vás něčím důležité?

Byla jsem nominovaná poprvé a hned jsem vyhrála, z čehož mám velikou radost. Ale není to moje ocenění. Sám voják v poli nic nezvládne. Je to ocenění mého týmu, bez jeho podpory bych nebyla tam, kde jsem.

