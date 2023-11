Jedni z nejvíce informovaných lidí ve svobodném světě dnes predikují do budoucích let strukturálně vyšší inflaci. Nejvíce zmiňovanými důvody jsou: politický populismus, deglobalizace, politika helikoptérových peněz centrálních bank nebo bobtnající státní dluhy.

Populismus na Západě roste díky rostoucí nerovnosti v příjmech obyvatel, kteří pak jsou více náchylní dát ve volbách hlas někomu, kdo jim slíbí úlevu. Tato úleva ale něco stojí, státy si ukrajují ze své budoucnosti zvyšováním státního dluhu, což působí inflačně.

Deglobalizace je zase jev, kdy společnosti v rámci rizikového řízení stahují svoji výrobu z Číny a diverzifikují ji do jiných, méně efektivních zemí. Výroba tím zdražuje.

Centrální banky během pandemie sáhly po dříve nemyslitelné praktice helikoptérových peněz, v jejímž rámci nakupují dokonce i korporátní dluhopisy. Pokud přijde recese, expanzivní monetární politika je takřka nevyhnutelná a rostoucí objem peněz v oběhu je striktně inflační.

Státní dluh USA se začíná vymykat kontrole, jeho výše vyvolává rostoucí potřebu další emise dluhopisů, jež zemi uvrhne do dluhové spirály. Jde o formu tikající bomby pro celý finanční systém. Pokud extrapolujeme do budoucnosti, ocitáme se ve světě, kdy je vládní dluh financován centrálními bankami, protože nebude existovat dostatek kupní síly, která by dokázala absorbovat veškerou emisi dluhu. V takové situaci již zadlužené státy budou reálně flirtovat s hyperinflací a bankrotem.

Strukturálně vyšší inflace s sebou nese riziko vyšších úrokových sazeb po velmi dlouhou dobu. Je to svět, který mnoho investorů ve svém životě nikdy nezažilo. Implikace mohou být následující: trvale nižší valuace společností, vyšší výnosy dluhopisových instrumentů, obzvlášť těch s delší splatností, výrazně dražší dluh a návrat spořicích účtů. Jinými slovy – svět se možná pomalu vrací k fundamentům.

Až širší adaptace umělé inteligence s sebou může přinést deflační vlnu, která se snoubí s nízkými úrokovými sazbami a prosperitou obdobné té v minulých dekádách. Nutno poznamenat, že západní ekonomiky jsou existenčně závislé na úspěšné adaptaci této technologie kvůli zhoršující se demografii a dluhové situaci.