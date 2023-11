Na začátku listopadu vyrazil premiér Petr Fiala (ODS) na nákup do Německa, aby zjistil, že totožné potraviny tam sežene levněji než v tuzemských supermarketech. „Budeme pokračovat v tom, co děláme v podstatě od počátku inflace. Kontrolujeme a tlačíme na výrobce a prodejce, aby nezneužívali tuto těžkou situaci. A udělám to i teď, já se s výsledky tohoto nákupu obrátím na výrobce a budu po nich chtít vysvětlení a hlavně veřejné vysvětlení,“ ujistil Fiala ve videu na sociální síti X. Příspěvek se okamžitě stal terčem kritiky i parodií.

Podle expertů by měl navíc premiér tento úkol přenechat povolanějším. Aktuální analýza expertní skupiny Frank Bold upozorňuje, že hlavní obranou proti vysokým cenám potravin či jiných produktů je zejména správně fungující trh. A ten by měl zajistit antimonopolní úřad, který však ve své roli v porovnání se zahraničními úřady zaostává.

Zbývá vám ještě 80 % článku