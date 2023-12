Asi nejsložitější politickou disciplínou je management očekávání. Politik v demokratické zemi musí vyvolávat velká očekávání, aby ho lidé zvolili, ale zase se z něj nesmí stát populista, který slibuje úplně nemožné. Tím by ztratil důvěryhodnost. Jak tohle dilema vybalancovat, nám v příštích dnech, týdnech a měsících ukáže Donald Tusk, který se po 10 letech vrací do křesla polského premiéra. A v kontrastu s očekáváními, jež vítězství jeho koalice před dvěma měsíci vyvolalo, to nemusí dopadnout úplně nejlíp. Úkolů je totiž hodně, stejně jako možných překážek.

Nová vládní koalice 10 stran a 26 nezávislých poslanců udrží jednotu přinejmenším do roku 2025, kdy se mají konat prezidentské volby. Že vydrží celé čtyřleté období, věří podle čerstvého průzkumu listu Dziennik Gazeta Prawna o něco víc než polovina Poláků. První úkoly vlády jsou jasné: několika rychlými kroky ukázat příznivcům i odpůrcům, že není pochyb o tom, kdo drží otěže pevně v rukou.

