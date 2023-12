Společnost International Distributions Services (IDS), která vlastní britskou poštu Royal Mail, zvažuje nabídku na českou firmu Packeta. Dala by za ni až 500 milionů eur (12,3 miliardy korun), napsal ve středu britský list The Times. Do skupiny...

13. 12. 2023 ▪ 3 min. čtení