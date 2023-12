Po letech má Česko možnost získat významnou oblast pro svého eurokomisaře. Kdo jím bude, však zatím není jasné. Konkrétní jméno by měla vláda premiéra Petra Fialy (ODS) poslat do Bruselu nejpozději začátkem července. Tehdy, zhruba měsíc po eurovolbách, by už mělo být jasné, kdo stane v čele komise na dalších pět let a začne si sestavovat svůj tým.

Domácí debata o novém eurokomisaři byla zatím ve znamení sporu o to, která z pěti stran vládní koalice přijde s návrhem jména. To nyní částečně rozsekl premiér Fiala, když potvrdil dřívější dohodu uvnitř koalice, že to bude hnutí Starostů a nezávislých.

„Nového eurokomisaře navrhne hnutí STAN. Nemám důvod to nijak zpochybňovat,“ prohlásil Fiala v polovině prosince v debatě Deníku s tím, že se o nominaci celá pětikoalice zatím nebavila. Zároveň zdůraznil, že „hnutí STAN navrhuje, rozhodnout musí vláda“. Fakt, že nakonec rozhodne celá vláda, vedl ke skloňování více adeptů z různých stran.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál O kom se teď mluví jako o kompromisním kandidátovi.

Podle čeho se v minulosti vybíral český kandidát na eurokomisaře.

O které oblasti by mohlo Česko v Evropské komisi usilovat.

Co plánuje dělat končící eurokomisařka Věra Jourová.