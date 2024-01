České start-upy loni poprvé v historii zažily propad v objemu peněz, které do nich přitekly. Investoři do nich poslali sotva sedminu kapitálu ve srovnání s předchozím rokem 2022. Podle srovnání iniciativy Czech Founders, která sdružuje stovky tuzemských startupových zakladatelů s globálními ambicemi, to bylo 204 milionů eur, oproti předloňskému rekordu ve výši 1,51 miliardy.

Razantní ochlazení trhu bylo důsledkem nepříznivé makroekonomické situace. Start-upy se tomu přizpůsobily – odložily další kola financování a začaly se soustřeďovat na zvyšování příjmů a hlavně vytváření zisku. V letech předtím byly vyšší prioritou růst počtu uživatelů, zabírání tržního podílu a expanze na nové trhy.

