Od roku 2026 by lidé mohli nosit PET lahve a plechovky zpátky do obchodů namísto do popelnic na tříděný odpad, navrhlo ministerstvo životního prostředí. Obratem se na něj snesla smršť kritiky od zpracovatelů odpadu, obcí a zčásti i od maloobchodu.

Jinak než zálohováním ale Česko podle resortu nedokáže splnit recyklační povinnosti vůči Evropské unii. „V připomínkách se projevil tlak skládkařů a odpadářů a někteří starostové byli od těchto odpadářských lobbistů mylně informováni,“ komentuje to pro HN ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zbývá vám ještě 90 % článku