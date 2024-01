Maďarský premiér Viktor Orbán pozval předsedu švédské vlády Ulfa Kristerssona do Budapešti, aby spolu jednali o vstupu této severské země do NATO. Na sociální síti X to dnes oznámil Orbán. Mluvčí švédského ministerského předsedy agentuře Reuters řekl, že Stockholm se ještě nerozhodl, jak zareaguje. Švédsko podalo přihlášku do aliance v květnu 2022 spolu s Finskem v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Kromě Maďarska a Turecka zbývající členské země NATO už žádost Stockholmu schválily.

„Poslal jsem dnes dopis švédskému premiérovi Ulfovi Kristerssonovi s pozváním k návštěvě Maďarska kvůli jednání o vstupu Švédska do NATO,“ napsal maďarský premiér. Jeho mluvčí Bertalan Havasi podle maďarské tiskové agentury MTI poznamenal, že šéfové vlád mají také jednat o posílení bilaterálních vztahů a prohloubení vzájemné důvěry.

Přistoupení země k NATO vyžaduje souhlas všech současných členů aliance. Finsko jej získalo a do aliance vstoupilo loni v dubnu. Švédské členství Budapešť s Ankarou zatím neschválily. Ratifikace švédského vstupu uvázla v maďarském parlamentu na více než rok, přičemž vládnoucí nacionalisté premiéra Orbána tvrdí, že bezpečnost Švédska není ohrožena, a odvolávají se na podle nich neoprávněné švédské obvinění, že v Maďarsku podkopali demokracii, napsala před několika dny agentura Reuters.

Orbán ani další vysocí představitelé jeho vlády neuvedli, co po Stockholmu požadují, podotkla agentura AP. Také ona zmínila výhrady zákonodárců z Orbánovy strany Fidesz ke kritickým komentářům švédských činitelů o stavu demokracie v Maďarsku.

Šéf Orbánovy kanceláře Gergely Gulyás podle Reuters nedávno prohlásil, že Švédsko neučinilo nic pro to, aby posílilo důvěru ve vhodnost svého členství v NATO, a působí dojmem, že vstup do aliance pro něj není prioritou. Gulyás dále navrhl, aby se švédský ministr zahraničí nebo premiér s Budapeští „spojili a zeptali se, jaké obavy má maďarský parlament“ ohledně vstupu Švédska do NATO.

Gulyás také tvrdil, že Maďarsko se chce vyhnout tomu, aby bylo poslední zemí, která ratifikuje vstup Švédska do NATO. „Ale bez pomoci Švédska se nám to pravděpodobně nepodaří,“ uvedl šéf kanceláře maďarského premiéra. Orbánova vláda, která navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje vřelé vztahy s Moskvou, opakovaně prohlašovala, že nebude poslední, kdo švédskou žádost ratifikuje, podotkla Reuters, podle níž má maďarský parlament nyní zimní přestávku a pracovat začne někdy v polovině února.

Turečtí poslanci mají podle místního tisku a zahraničních agentur začít projednávat ratifikaci vstupu Švédska do NATO v úterý. Pokud vstup Švédska schválí, dostane dokument k podpisu prezident Recep Tayyip Erdogan, který parlamentu ratifikaci předložil v říjnu. Mezi tureckými představiteli přetrvávaly vůči Stockholmu výhrady, že Švédsko nepostupuje dostatečně tvrdě proti organizacím, které Ankara považuje za teroristické. Jedná se například o kurdské milice YPG či Stranu kurdských pracujících (PKK). Švédsko kvůli tomu zpřísnilo své protiteroristické zákony a tvrdí, že turecké požadavky splnilo.