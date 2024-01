Majoritní vlastník a zakladatel holdingu Koh-i-noor Vlastislav Bříza je živel. Ve svých 77 letech se pořád naplno věnuje byznysu, má detailní přehled o jednotlivých firmách ve skupině a na denní bázi vše řeší se svými syny Davidem a Vlastislavem a synovcem Robertem Zábojem. „Tohle je nejlepší klid přímo uprostřed Prahy,“ ukazuje Bříza s vášní výhled ze svého bytu v budově Gallery Myšák (která mu také patří) do Františkánské zahrady. Bříza byt používá i jako pražskou kancelář, kterou čas od času vymění za své domovské sídlo v Českých Budějovicích.

„Ztrácíme konkurenceschopnost ve prospěch Polska i Maďarska a mám pocit, že politici si to neuvědomují. Vládě bych dal tři minus, chybí mi lídr. Kdybych byl já premiér, věděl bych, co se v mé třídě děje,“ říká trochu s nadsázkou průmyslník, jehož holding rozkročený od výroby tužek až po díly pro elektromobily Tesla loni utržil zhruba čtyři miliardy korun. Jak se udržuje fit? „V zimě lyžuju, v létě jezdím na kole. Sportovat se musí. A nejde to bez dobré mysli, nemůžete si připouštět negativní věci. A také je dobré nevést samotářský život,“ směje se Bříza.

Co se dočtete dál Co si myslí o evropském a čínském autoprůmyslu.

Proč bude Volkswagenu horko?

Výrobní odchod z Číny a Ruska a jeho dopady.

Investice do zemědělství.

Jak hodnotí českou vládu a co ho štve na zdanění převodu firem.