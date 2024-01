U nás si na inflaci nehrajeme, odpověděl majitel firmy mé známé na dotaz na zvýšení mzdy. Nejde přitom o ztrátový podnik, jde o menší prosperující společnost poskytující služby facility managementu v Praze. Majitel svoji lakonickou odpovědí shrnul to, čeho si poprvé po třiceti letech transformace ekonomiky všimli pravicoví ekonomové, a dokonce i politici. Tedy že i při extrémně nízké nezaměstnanosti se v Česku zaměstnavatelé nepředhánějí v nabízené mzdě.

Platí to i pro platy, protože i stát se drží tabulek, které jako by vypadly z jiné doby, kdy inflace nebyla dvouciferná. Pozici IT specialisty nabízí odměnu, za kterou by nešel člověk pracovat ani za pokladnu supermarketu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak vysvětlují nízké mzdy ekonomové?

Proč bylo pro politiky dlouhodobě lepší prosazovat politiku nízkých mezd?

Jakou úlohu v příjmech obyvatel sehrává dlouhodobě centrální banka?