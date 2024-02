Pracovat jenom čtyři dny v týdnu, sice každý den o hodinu déle, ale přitom pobírat stejnou mzdu jako za pět dnů? S takovým modelem by podle průzkumu Nadace Hanse Böcklera v Německu souhlasilo 81 procent lidí. Pro zaměstnance 45 vybraných firem, z nichž skoro třetina má sídlo v Severním Porýní-Vestfálsku, se to od začátku února stalo skutečností. Pravda, zatím jenom na půl roku, ale když se tento experiment osvědčí, mohla by se taková praxe rozšířit.

