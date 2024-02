Práce z domu je fajn, ale kontakt s dobrým šéfem je to nejlepší... Reklama jednoho z finančních ústavů velmi dobře vystihuje postoj zaměstnavatelů k práci z domu. A to nejen v Česku.

Pandemie, která přinesla rozmach práce na dálku, skončila. Bylo by tedy nejlepší zapomenout i na tento způsob zaměstnávání. A když už to zaměstnavatel nechce rovnou zakázat, tak – jako například Deutsche Bank – umožní home office třeba jen od úterý do čtvrtka a v pondělí a pátek se snaží nahnat lidi do práce.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál - proč chtějí mít zaměstnavatelé své ovečky pod kontrolou?

– proč roste zájem o práci na dálku především od mladých lidí?

– digitální nomádství, práce budoucnosti?