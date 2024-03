Skoro dva roky to vypadalo, že už o nich moc nebude slyšet. V posledních měsících lze ale pozorovat nový trend – posilování KSČM. A podle sociologa Jana Herzmanna to už není náhoda. „Kdyby se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, měli by komunisté slušnou šanci překročit pětiprocentní hranici,“ říká Herzmann, který se předvolebním průzkumům dlouhodobě věnuje.

Velmi důležité pro další vnímání strany podle něj bude, jak pro komunisty dopadnou červnové volby do Evropského parlamentu. A uvědomují si to i samotní komunisté, kteří se pokusili sestavit pro ně nejširší koalici od listopadu 1989 – lákali do ní bývalého předsedu sociálních demokratů Jiřího Paroubka i šéfa hnutí PRO Jindřicha Rajchla.

Co se dočtete dál Co stojí za současným posilováním KSČM?

Odkud přicházejí její voliči?

Skousli by voliči KSČM vládní spolupráci s hnutím ANO?