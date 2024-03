Francouzský ministr průmyslu Roland Lescure podle svých slov nikdy nedával rozhovor v pozoruhodnějších prostorách. Schůzka se uskutečnila v obřím, ovšem úplně prázdném sále Veletržního paláce. Právě tam totiž končila úterní návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Praze, kterého Lescure doprovázel. Pochvala prostor Národní galerie byla myšlena upřímně. Lescure instruoval svůj tým, aby pořídil fotografie pro potřeby sociálních sítí. A nezvykle upřímný byl při rozhovoru i u citlivých otázek jaderného tendru a četných problémů francouzské energetiky, na které jiní řečníci obvykle odpovídají předem naučenými fádními floskulemi.

Méně překvapivé je, že podle ministra jsou veškeré minulé chyby už překonány a do budoucna hledí s neskrývaným optimismem. Má k tomu důvod. Macron do Prahy přivezl nejen smlouvu na obohacování uranu pro Dukovany, ale především francouzskou vizi celoevropského jaderného průmyslu, který staví elektrárny jako na běžícím pásu a jehož jsou české firmy pevnou součástí.

Prezident Macron ve svém proslovu na Česko-francouzském jaderném fóru v Rudolfinu zmínil možnost financování jaderných projektů z evropských peněz. Je něco takového vůbec reálné?

Doufáme v to, protože jak zmiňoval prezident, jde o velký strategický projekt, ve kterém Francie i Česko vidí cestu pro urychlení zelené transformace, cestu tvorby pracovních míst, ale také cestu pro posílení suverenity a nezávislosti. Takže je to velmi důležité pro nás i pro českou vládu. Nedávno jsme se setkali s kolegou Jozefem (Síkelou, ministrem průmyslu a obchodu ČR) v Bruselu s dalšími členy nukleární aliance a rozhodli jsme, že začneme přemýšlet o tom, jak by mohla Evropa lépe financovat jaderné provozy, výrobu a investice.

Evropská investiční banka (EIB) jaderné investice v minulosti financovala. Dnes už to téměř nedělá, ale je to jedna z možností. Tou druhou jsou takzvané projekty společného zájmu (IPCEI). Cest, jak to udělat, je několik a státní pomocí, financováním skrze EIB, IPCEI nebo cokoliv jiného, je rozhodně třeba se zabývat.

