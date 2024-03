Pokud by si člověk dělal čárku za každé slovo „inflace“ v projevu guvernéra Aleše Michla po středečním měnovém jednání, za chvilku by mu dopsala tužka. Centrální bankéři sice snížili základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu v poměru pěti radních ku dvěma (ti navrhovali pokles o 75 p. b.), z následující tiskové konference člověk ale mohl nabýt dojmu, že – s jistou nadsázkou – je skoro překvapením, že nakonec úrokové sazby nevzrostly. Protože jak se říká jazykem ekonomů, pravděpodobnost, že odkudkoliv vyskočí riziko inflace, je daleko větší než to, že potkáte masového vraha v noci v lese.

Stále platí, že inflace klesla ke dvěma procentům a že měnová politika se základní úrokovou sazbou ve výši 5,75 procenta je silně restriktivní, extrémně tlumí poptávku a dusí ekonomiku, která se stále ještě nedostala na předpandemickou úroveň. Přesto všechno mají centrální bankéři velké obavy, že se inflace vrátí.

