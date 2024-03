Od roku 2026 by lidé mohli nosit PET lahve a plechovky zpátky do obchodů namísto do popelnic na tříděný odpad, navrhlo ministerstvo životního prostředí. Obratem se na něj snesla smršť kritiky od zpracovatelů odpadu, obcí a zčásti i od maloobchodu....

17. 1. 2024 ▪ 4 min. čtení