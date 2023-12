Zatímco se Češi připravují na povinné zálohování nápojových plastových lahví a plechovek, ozývají se další výrobci, kteří by chtěli zavést povinné zálohy také na své obaly. Uvítala by to například společnost Tetra Pak, jeden z největších výrobců...

2. 11. 2023 ▪ 6 min. čtení