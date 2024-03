Ruské rakety a drony opakovaně ničí ukrajinská města. Spoušť po ruských vojácích ale zůstala také na už osvobozených územích, které museli pod tlakem opustit. Podle odhadů na nich zničili skoro tisícovku zdravotnických zařízení. České firmy za finančního přispění Tchaj-wanu ve výši téměř čtvrt miliardy korun chtějí tuto „díru“ alespoň částečně zaplnit.

„Co mohli, to ruští vojáci ukradli. A co nemohli odnést, tak to klidně zničili, rozstříleli. Hlavně aby tam po nich nic nezůstalo,“ popisuje stav nemocnic a poliklinik na dříve okupovaných územích Jan Horák, majitel společnosti Comedeq.

Ta na Ukrajinu dováží zdravotnické vybavení. Stojí rovněž v čele zhruba dvaceti českých firem, jež do země v rámci „balíku“ v těchto dnech dodaly vybavení pro šest ordinací praktických lékařů, jednu gynekologickou ordinaci a jeden sál na menší operační zákroky. Celkově by vybavení mělo stačit na obsloužení zhruba 15 tisíc obyvatel.

