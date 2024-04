Potřebujeme podpořit evropský průmysl a masivně do něj investovat. Tato slova nepronesl ministr průmyslu jakékoliv členské země EU, jak by se mohlo zdát, ale hlavní tvář evropských zelených do nadcházejících eurovoleb Bas Eickhout.

„Hlavní pozornost musí být zaměřena na evropské podniky. Potřebujeme průmyslovou strategii pro EU a masivně do ní investovat. Jinak nebudeme schopní ustát konkurenční tlak zbytku světa,“ prohlásil nizozemský europoslanec Bas Eickhout v rozhovoru pro HN.

