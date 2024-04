Od dubna do srpna je hlavní sezona zahrad. Na jaře se sice zahradník zapotí nejvíce, ale ani v období letních grilovaček si moc neodpočine. Na pozemku je stále co dělat. Jednotlivé práce byste ale měli pečlivě načasovat. Poradíme vám, co dělat právě teď, kdy skončil březen – měsíc řezání a roubování.

Zahrada bude vždy přinášet spoustu radosti, ale také vyžadovat velké množství práce. „Hlavní je dbát na to, aby půda měla vodu a aby byla v bezplevelném stavu. Na co se hodně zapomíná, je odstraňování suchých květů, které je třeba nutné u růží, aby se rostliny nevysilovaly,“ říká zahradní architekt Michal Nováček z Atelier D.V.A.

Zvláště v letních měsících budete bojovat se suchem. Nezapomeňte zahradu pravidelně zavlažovat, ale také dopředu už při výsadbě myslete na to, jak na vodu náročnou rostlinu do země sázíte. „Možná lepší než bojovat se suchem je najít sortiment, který období bez deště dobře snáší. Voda v zahradě bude do budoucna problém, proto je lepší minimalizovat plochy trávníků a volit stromy s větším listem, které ji zastíní a vytvoří stín, v němž porostou lépe stínomilné keře,“ radí Michal Nováček.

Duben

Foto: Shutterstock

V dubnu je už zahrada plná rozkvetlých tulipánů, narcisů a trávník je posetý sedmikráskami. Zahradní práce jsou v tomto období v plném proudu. Dokončuje se řez a výsadba ovocných stromů, keřů a zároveň je ideální čas pro výsadbu nového okrasného trávníku.

Pokud jste nestihli na podzim vysadit révu vinnou, teď je ten správný čas. Předpěstujte si také sadbu okurek a do záhonů už sázejte mrkev, ředkvičky a kedlubny.

Vysadit můžete mečíky.

Záhony na noc překrývejte netkanou textilií, která je ochrání před mrazy.

Na konci měsíce nezapomeňte dát do fóliovníku rajčata a papriky.

Květen

Foto: Shutterstock

V květnu, jak už název napovídá, je celá zahrada posetá květy, nádherně voní a teplé počasí, které prohřívá půdu, přeje výsadbě rostlin choulostivých na mráz. Ven už můžete zasadit předpěstované papriky, rajčata, okurky, cukety nebo dýně a vysévejte cibuli, brambory nebo řepu.

Květen je měsíc balkonovek. Do květináčů si zasaďte muškáty, surfínie a petúnie.

Mulčujte záhony a keře.

Teď je ten správný čas na výsadbu většiny bylinek. Vždy přitom ale myslete na to, že některé se navzájem moc nemusí. Vyhněte se proto kombinaci meduňky s bazalkou nebo heřmánku a máty peprné.

Červen

Foto: Shutterstock

V červnu je ve vzduchu už cítit léto, prázdniny a radost vám budou dělat všude kolem rozkvetlé růže, kopretiny, pivoňky a rododendrony. I když v tomto období sklízíte už spoustu zeleniny, pořád na vás čeká mnoho práce. Budete muset ostříhat odkvetlé keře, zastřihnout odkvetlé trvalky, květy pivoněk. Ovocné stromy pravidelně okopávejte a zbavujte je plevele.

Vysévat stále lze hlávkové saláty, špenát, ředkvičky nebo červenou řepu. Z okrasných rostlin můžete vysadit pomněnky, macešky, karafiáty a další druhy letniček.

Zaštipujte rajčata a sledujte, zda je nenapadá plíseň.

Nezapomeňte na kypření půdy, abyste omezili vypařování vody.

Červenec

Foto: Shutterstock

V červenci vás čeká nekonečné zavlažování záhonů, ale také období velké sklizně. Sklízet budete brokolici, mrkev, okurky, rajčata, angrešt a dozrávat bude většina letního ovoce – borůvky, jahody, maliny.

Pokud máte růže, v červenci je nejvhodnější doba pro jejich štěpování. Místo štěpování poznáte podle specifického „uzlu“ na výhonu, nad kterým se růže začíná větvit.

Nezapomeňte si usušit nejrůznější byliny, které vám rostou na zahradě. A i v tomto období pravidelně odstraňujte odkvetlé květy a sekejte trávník. Vysévat můžete dvouletky a pekingské nebo čínské zelí.

Srpen

Foto: Shutterstock

V srpnu budou vaše stromy poseté plody meruněk, hrušek a jablek. V tomto období si také udělejte buchtu z lahodných ostružin.

Vypěstovat ještě stihnete hlávkový salát a ředkvičky.

Osmý měsíc je ideální na řízkování muškátů a zastřihování a tvarování živých plotů. V tomto období dělíme a přesazujeme kosatce a začínáme s výsadbou sazenic některých dvouletek jako šafránů, bledulí, sněženek, bramboříků a do těžší a humózní půdy ocúnů.

Na konci srpna můžete rozmnožovat okrasné jehličnany a založit si zahradní vřesoviště.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.