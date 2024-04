Většina německých firem působících v Číně cítí nekalou konkurenci v porovnání s místními společnostmi, které mají lepší přístup k informacím, licencím a místním vládcům. I tento výsledek průzkumu německé obchodní komory v Číně bude nepochybně v podkladech, které dostane na svoji sobotní cestu do Pekingu německý kancléř Olaf Scholz.

Je to jeho první cesta do Číny od loňského přijetí strategie „de-riskingu“, která by měla omezit závislost německé (a tím pádem i české) ekonomiky na čínské ekonomice. Pro německé podniky je to ale možná ještě bolestnější a těžší proces, než bylo odepínání se od zdrojů levného ruského plynu. Přitom právě závislost na autoritářském a nevypočitatelném režimu je něco, co si Němci v ekonomické rovině uvědomili právě až po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

