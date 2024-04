Ukrajina může začít dostávat vojenskou pomoc z nového amerického balíku prakticky okamžitě poté, co ho po úterním schválení Senátem podepíše prezident Joe Biden – tedy ještě tento týden. Pentagon už ve spolupráci se spojenci připravil první dodávky ze skladů americké armády v Evropě do Polska, odkud by měly zamířit rovnou k bojujícím ukrajinským jednotkám.

„Naprosto nejvíc je potřeba munice do děl i raketometů a potom všechno ohledně protivzdušné obrany, tedy od raket pro systémy Patriot po Stingery vystřelované jednotlivými vojáky,“ popisuje největší potřebu analytik ukrajinského vládního Národního centra pro strategická studia Mykola Bielieskov. Detailní seznam pomoci nebyl zveřejněn, podle Bieliskova ale bude potřebám odpovídat. „Jsem si naprosto jistý, že toto bude součást schváleného balíku.“

