Začíná schůze Poslanecké sněmovny, která má projednat v prvním čtení vládní návrh penzijní reformy. Jejím cílem je srovnat krok penzijního systému s demografickou křivkou. Návrh budí dojem, že jsou změny v penzích navržené s rozmyslem, že jsou vzájemně provázané a snad i že jsou podložené detailními propočty.

Zřejmě tedy jsme na dobré cestě k tolik potřebným úpravám systému penzí.

Opozice se „hradní nedoslýchavostí“ zřejmě připravila o možnost zasáhnout do procesu změn konstruktivně, tak jej bude aspoň brzdit. Také se ovšem zdá, že sama vsadila na slabou kartu. Podmínku neprolomení věku odchodu do penze 65 let, na níž se opozice tak vehementně otáčí, nebude nemožné obejít. Stačí relativizovat vnímání „správného“ věku ukončení pracovní aktivity.

Z populace dnešních důchodců jich téměř třetina odešla do penze před dosažením jejich statutárního věku. Dokud takový věk nepřekročí 68 let, budou mít pracující nadále možnost dosáhnout důchodu do 65 let. Jejich rozhodování přitom bude podloženo ekonomickou motivací. Bude možné odejít v pětašedesáti s důchodem X, nebo v osmašedesáti s důchodem X + Y. Demografie by neměla bránit slibu penze v 65 dnešním pětačtyřicátníkům.

Na aktivitě opozice zaujmou diametrální rozdíly v přístupu jednotlivých aktérů. Nepřekonatelným vrcholem je slib zrušení reformy, který může vyslovit jen ten, komu je lhostejná vlastní kredibilita, anebo ví, že nedostane šanci o věci v budoucnu rozhodovat.

Andrej Babiš naopak požadavek neprolomení věku 65 nikoliv náhodou mediálně opustil ve prospěch otevření nového scénáře, v němž slibuje voličům vlastní reformu penzí. Ta má údajně spočívat ve vytvoření nového penzijního pilíře, který ale nebude „druhý“, momentálně v tuzemském systému chybějící. Kolikátý tedy, čtvrtý? Dokud své tajemství neodhalí, což zřejmě hned tak neudělá, mohou voliči zůstat v napětí, zda se nerodí geniální nápad na vyřešení penzijního problému, hodný Nobelovy ceny za ekonomii. Spoléhat na takovou možnost bych ale budoucím penzistům osobně neradil.

Autor je hlavním ekonomem UniCredit Bank