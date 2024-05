Evropský parlament má významný podíl na řadě rozhodnutí Evropské unie. Není sice všemocný, ale jeho moc stále roste, a především jde o jediný přímo volený orgán Evropské unie.

Vzhledem k současnému vývoji ve světě i v Evropě je zřejmé, že nový europarlament bude čelit největším výzvám ve své historii, a stejně to vidí i čeští voliči. Podle zjištění agentury Ipsos v nedávném průzkumu pro ČTK totiž veřejnost očekává od nově zvolených europoslanců velké věci. Jako naprosté priority voliči označili téma bezpečnosti, migrace a zachování konkurenceschopnosti naší ekonomiky na globálním trhu. Budoucí europoslanci se tedy musí připravit na to, že budou řešit velmi palčivé otázky. Nový europarlament v nich může skvěle obstát, ale také fatálně selhat. Je na to připraven? A jak bude nejspíš vypadat?

