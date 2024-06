Tým expertů, politiků a zástupců resortů připravuje návrh opatření k omezení pití alkoholu. Obsahovat by měl omezení reklamy, úpravu prodeje a cen i posílení prevence a odborných služeb. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chce materiál předložit k připomínkám na začátku podzimu. Řekl to v úterý novinářům na konferenci o alkoholu a násilí na dětech.

„Mohli bychom na začátku podzimu přijít s konkrétní podobou návrhů. Musíme je dát do podoby věcného záměru zákona. Jak to bude trvat a jestli se dá něco stihnout v této sněmovně (do voleb), se pak ukáže,“ uvedl Vobořil. Materiál by k připomínkám chtěl předložit v září či říjnu.

Soubor opatření by měl obsahovat návrh na omezení dostupnosti alkoholu. Prodávat by se mohl například jen v určitých prodejnách či v daném čase. Omezit by se měla reklama, vysílat by se mohla třeba až po 22:00. Na etiketách by se v budoucnu mohlo objevit i varování o škodlivosti. Upravit by se mohla spotřební daň a cena. Lídři koaličních stran budou jednat i o možném navýšení peněz na prevenci a podpůrné služby, zmínil Vobořil.

Vláda ve svém programovém prohlášení píše, že regulace návykových látek bude odpovídat míře jejich škodlivosti. Loni schválila svůj plán proti závislostem, který s řadou opatření a termíny jejich plnění už počítá. Podle Vobořila se záměry prosazují těžko, a to kvůli nedostatku financí i politické ochoty měnit legislativu. Koalice debatuje už delší dobu o spotřební dani na tiché víno, lidovci ji odmítají.

Vobořil doufá, že se podaří koaliční politiky přesvědčit a do legislativy část návrhů dostat rychle přes poslanecké návrhy ve sněmovně. Část změn by pak mohl obsahovat vládní návrh zákona.

Podle poslankyně ODS Renáty Zajíčkové je případné omezení dostupnosti alkoholu v Česku „výbušné téma“ a není reálné v tomto volebním období zásadní legislativní změnu přijmout. „Budou to spíš dílčí změny. Buďme realisté. To, co není připraveno v pokročilé formě, nemá naději,“ uvedla Zajíčková. Za velký úspěch považuje už to, že se podařilo debatu o pití alkoholu a jeho škodlivosti otevřít. Podle poslankyně Pirátů Kláry Kocmanové je diskuse na začátku a ještě potrvá. Poslankyně poukazují na vstřícný postoj společnosti k pití. „Chceme mladistvé chránit před HHC a kratomem, ale nemůžeme zavírat oči před tím, že nejvíc intoxikací má na svědomí alkohol,“ podotkla Kocmanová.

Podle loňské výroční zprávy o závislostech každý osmý dospělý v Česku minimálně jednou týdně nadměrně pije. Rizikově a škodlivě popíjí až 1,3 milionu lidí nad 15 let. Česko patří k zemím s největší spotřebou. V roce 2022 každý obyvatel vypil v průměru 169,5 litru alkoholických nápojů. Alkohol může ročně až za 7000 úmrtí, tedy za šest procent. Roční dopady podle Vobořila stojí 60 miliard korun.