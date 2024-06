Po 30 letech od založení se obchod Okay dostává na hranu své existence. V problémech je už několik let a od loňska jeho zakladatel a majitel Jindřich Životský hledá investora, který by urychleně pomohl vylepšit zubožené cash flow firmy prodávající...

5. 6. 2024 ▪ 3 min. čtení