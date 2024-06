Vypadalo to nejprve jako šílenství zhrzeného exmanžela. Nakonec se ale po volbách do Evropského parlamentu zdá, že v Maďarsku roste nová politická síla, která by mohla ohrozit hegemonii vládnoucí strany Fidesz. Ta sice volby vyhrála, ale na druhém místě se zcela nečekaně objevila nová strana Tisza vedená Péterem Magyarem, který se loni rozvedl s ministryní spravedlnosti vlády Viktora Orbána Judit Vargovou.

Tisza, která je zkratkou slov Respekt a svoboda, získala téměř třicet procent hlasů a sedm křesel v europarlamentu. Fidesz bude mít křesel 11. Zbytek maďarské opozice dostane tři křesla a také bolehlav z ohrožení své další existence.

