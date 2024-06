Jestli mají kapitálové trhy od New Yorku přes Londýn až po asijské burzy něco společného, tak je to skutečnost, že v posledních týdnech a měsících dosáhly historických rekordů. Minulý týden se klíčový ukazatel největší světové burzy v New Yorku...

17. 6. 2024 ▪ 5 min. čtení