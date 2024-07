Dva roky po začátku války nejsou země NATO schopné dostatečně zvýšit výrobu zbraní, aby to pokrylo potřebu dodávek na Ukrajinu, ale také umožnilo budovat obranyschopnost v napjatém světě plném geopolitických rizik.

Najdeme určitě politické důvody, proč se výrobu nedaří zvyšovat. Když se podíváme na dlouhodobé trendy, pochopíme, že problém je hlubší. Stačí analyzovat produkci zpracovatelského průmyslu v USA a v Německu a zjistíme zajímavou skutečnost. Objem výroby v USA je ve stálých cenách zhruba tam, kde před 20 lety. V Německu jen o zhruba 10 procent vyšší než před 20 lety.

Ano, nízkou schopnost zvyšovat výrobu průmyslového zboží v USA nebo Německu sledujeme už hodně dlouho. Jde o strukturální faktor, který byl dokonce občas považován za výhodu. Pamatujete, před pár lety se tvrdilo, že ti chytří nevyrábějí, ale soustředí se jen na služby. To bylo v situaci, kdy globalizovaný trh fungoval jako dobře promazaný stroj. Už tomu tak není a geopolitika, která se dostává do centra strategických úvah, nedovolí, aby se svět vrátil k tomuto stavu.

Proč USA nebo Německo nejsou schopny výrazněji zvyšovat výrobu? Bohužel neexistuje jen jeden důvod stagnace. Je jich mnoho a některé z nich působí jinak v USA a jinak v Německu. Určitě můžeme začít přesunem výroby do Číny. Zpočátku nižší náklady na výrobu, později obrovská škálovatelnost, ale i kontrola celého dodavatelského řetězce udělaly z Číny globální továrnu. K tomu přidejme snižování výnosů dosavadních technologií. Jinými slovy, nízko visící ovoce spojené s inovacemi jsme sklidili. Potřebujeme další investice do inovací, ale i do procesů, které tyto inovace dokážou využít. A bez pozitivních očekávání nejsou firmy moc ochotné investovat.

Změnilo se i konkurenční prostředí, protože narostla koncentrace odvětví i s některými negativními dopady. Snížil se díky tomu například průsak technologií ze špičkových firem do těch firem, které zaostávaly. Určitě můžeme zmínit (nadměrnou) regulaci, ceny energií, vliv kapitálových trhů nebo demografii.

Každopádně schopnost vyrábět, respektive mít spolehlivé spojence se schopností vyrábět, bude klíčová pro úspěch v současném geopoliticky rozděleném světě.