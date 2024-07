Stormi Steeleové, zakladatelce malé americké kosmetické značky Canvas Beauty, se podařilo za jeden den prodat zboží v hodnotě milionu dolarů. A to na TikToku. Během šestihodinového živého vysílání, při kterém seděla za růžovým stolem plným svých produktů a jinak k němu potřebovala jen svůj telefon. Více než 20 tisíc lidí, kteří u ní za tu dobu nakoupili, si totiž mohli její kosmetiku pořídit jednoduchým kliknutím přímo v aplikaci TikTok.

Její majitel ByteDance se nyní snaží naplno využít potenciál sítě ve spojení s propagací produktů. Zavedl proto takzvaný TikTok Shop, který by se nyní po Asii a USA měl rozšířit i do Evropy, kde by mohl konkurovat hráčům jako Allegro, Amazon nebo Temu. Firma investuje do logistiky a najímá lidi se zkušenostmi z e-commerce.

