Populární, ale hrubě nepřesné výrazy jako „ukrajinská krize“ nebo „ukrajinská válka“ mnohé zavádějí k domněnce, že rusko-ukrajinská válka je výhradně východoevropskou záležitostí. Podle tohoto mylného názoru by se takové ukrajinské vedení, které by se více podřizovalo Rusku, mohlo nešťastné válce vyhnout. A nejen to, Kyjev prý stále může zastavit nárůst globálních rizik přelévajících se z „války na Ukrajině“ do dalších sfér a regionů.

Pokud se na rusko-ukrajinskou válku podíváme z historické perspektivy, vypadá jinak. Pak je pouze jednou z několika permutací postsovětského imperialismu Moskvy a pouze jedním z aspektů širšího regresivního vývoje od konce 20. století. Ruský útok na Ukrajinu je opakováním či předobrazem patologií známých nejen z východní Evropy, ale i z jiných světových regionů. Údajná „ukrajinská krize“ není ani ojedinělou, ani lokální záležitostí. Není ani tak spouštěčem, jako spíše projevem větších destruktivních trendů.

Boj Ukrajiny za nezávislost je tak nejen obranou mezinárodního práva a pořádku, ale také bojem za věc celosvětové demokracie.