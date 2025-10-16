Už téměř čtyři roky trvá ruská agrese na Ukrajině. Pro Rusko je to v podstatě stejně dlouho, jako trvala druhá světová válka, v jeho případě Velká vlastenecká válka. Prezident Vladimir Putin své pokračující speciální operaci, která měla původně zabrat pár dní, podřídil vše, včetně ruské ekonomiky. Ta kvůli tomu prošla hlubokým přerodem. Díky velkým válečným výdajům se jí však dařilo navzdory sankcím v posledních dvou letech výrazně růst. Jenže když téměř všechno, co vyrobíte, končí na válečné skládce, dříve nebo později narazíte.

Najednou přehřátá ekonomika zpomaluje, v některých sektorech se mluví o recesi, inflace přes pokles zůstává vysoká a k tomu se ještě přidává propad příjmů z ropy. Aby toho nebylo málo, Putinovi začíná téct do bot ještě v jedné důležité oblasti. 

