Už je to týden, co ukrajinské jednotky zaskočily Kreml. A to vpádem do ruského pohraničí v Kurské oblasti, z něhož zatím neodešly – navzdory spekulacím o tom, že jde jen o propagační úder. Celá operace byla přísně utajená a to se začíná pomalu měnit až v posledních dnech. Teprve v pondělí poprvé Kyjev veřejně potvrdil, že ukrajinská armáda vstoupila na území Kurské oblasti.

„V tuto chvíli se pod naší kontrolou nachází zhruba 1000 čtverečních kilometrů území Ruské federace,“ prohlásil velitel ukrajinské armády Oleg Syrskyj na zveřejněném videu z porady s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to realistické tvrzení? A jak se vyvinula situace na frontě za poslední dny?

