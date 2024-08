Už od sametové revoluce patří mezi české sny dosáhnout úrovně západních ekonomik. Když se lidé porovnávají s cizinci, nezajímá je ani tak celková hospodářská úroveň daného státu, ale především výše mezd a co si za ně mohou koupit. Česko od 90. let minulého století už blahobyt svých občanů zvýšilo významně, nicméně v posledních letech došlo ke zvratu. Země se od vyspělých států vzdaluje. I kdyby se ale vrátilo na dřívější růstovou trajektorii, dožene v dohledné době maximálně Japonsko, Němcům se bude další desítky let dívat na záda.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč mají vyšší mzdy než Češi nejen Poláci, ale už třeba i Litevci.

Kdy by Česko mohlo dohnat západní úroveň mezd.

Které země zůstávají v životní úrovni stále za námi.