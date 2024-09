Podpora finského členství v Severoatlantické alianci dnes dosahuje „severokorejských čísel“, jak řekl během jedné z debat konference Globsec finský prezident Alexander Stubb. Jde tedy podle průzkumů zhruba o osmdesát procent, což je více než trojnásobný nárůst oproti době před ruskou invazí na Ukrajinu. Finsko je jedním z nejsilnějších podporovatelů bojující Ukrajiny i proto, že má historickou zkušenost sovětské agrese z konce třicátých let, kdy si po odvážné obraně Helsinky vykoupily mír odstoupením zhruba deseti procent svého území Sovětskému svazu.

Na tomto území, v Karélii, žil otec a dědeček dnešního prezidenta Alexandra Stubba. „Máme sice tuto zkušenost, ale nedovolil bych si Ukrajincům radit, za jakých podmínek jednat o míru nebo na něj přistoupit,“ řekl Stubb v exkluzivním rozhovoru pro HN právě na konferenci Globsec, která se konala o uplynulém víkendu poprvé v Praze. Během ní se Stubb potkal i s českým kolegou Petrem Pavlem.

Šestapadesátiletý Stubb, který byl i premiérem nebo ministrem financí, je v úřadu hlavy státu necelý půlrok. Do politiky, z níž odešel v roce 2016 poté, co prohrál vnitrostranický souboj, se vrátil loni kandidaturou na prezidenta země. To je pozice, která podle finských expertů víc vyhovuje jeho politickému naturelu, protože Stubb se vždy víc orientoval na evropskou, zahraniční a bezpečnostní politiku a jako premiér i ministr financí poněkud „přehlížel“ detaily domácí politiky. Stubb je známý jako vášnivý sportovec, proto jsme rozhovor začali právě tímto tématem.

Kolik triatlonů typu Ironman jste absolvoval jako prezident své země? Co na vaši zálibu ve sportu říkají vaši bodyguardi?

Nula. Trochu jsem v Ironmanovi ubral. Ale pořád se držím filozofie, že hodina tréninku vám dá každý den o dvě hodiny víc energie, a myslím, že se to mým bodyguardům hodně líbí. Když běhám, tak oni jezdí na kole, když jezdím na kole, tak mají motorku, když plavu, tak se smějí, a když lyžuju, tak mají problém.

