Poslední vývoj ukazuje, že rozumné hospodaření v Česku je jen iluze. Panuje v zásadě velice slušné ekonomické počasí, žádná recese, žádné mimořádnosti typu energetické krize nebo pandemie a přitom vláda plánuje hospodařit s dluhem 230 miliard korun. A ještě se tváří, jak je zodpovědná, jak skvěle šetří.

Ve skutečnosti to má se zodpovědností společného pramálo. Je to spíš způsob, jak se za průběžného lhaní si do stále prázdnější kapsy časem dopracovat k totálnímu krachu.

