Elektřina i zemní plyn během letních měsíců nepatrně zdražily. S blížící se zimou se dá očekávat, že ceny energií půjdou ještě mírně vzhůru. Nejen řada domácností, ale i podniky tak nyní stojí před rozhodováním, zda kývnout na nabídky distributorů elektřiny a plynu a zafixovat si ceny na rok či dva dopředu.

Připomeňme, že výsledná cena za energie je zčásti tvořena cenou vlastní komodity a zčásti nejrůznějšími poplatky. Zatímco cena elektřiny nebo plynu jako takové je výlučnou záležitostí trhu, poplatky podléhají regulaci Energetického regulačního úřadu. Většinu výsledné ceny však zatím stále tvoří cena komodity, i když její podíl dlouhodobě klesá. V případě elektřiny je to od 61 procent (domácnosti a malí podnikatelé) do 79 procent (velkoodběratelé na hladině velmi vysokého napětí), v případě plynu je to 70 až 89 procent.

Ceny plynu a elektřiny na spotovém trhu v posledních měsících mírně vzrostly. Jejich budoucí ceny, na roky 2025 a 2026, jsou však nižší. To láká k fixaci na rok či dva. Těžko však soudit, zda to bude správná volba, protože spotové ceny mohou v příštím roce pokračovat v poklesu a ten může být i výraznější.

Na druhé straně je nutné počítat s tím, že cena regulované složky dlouhodobě poroste. Sice nejspíše již ne tak dramaticky, jako tomu bylo loni, kdy ERÚ oznámil zdražení o desítky procent, ale zlevňování se již těžko dočkáme. Existuje k tomu minimálně jeden velmi pádný důvod.

S rozvojem obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaických elektráren na střechách bytových domů, ale i firemních provozoven a sídel, se budou i nadále zvyšovat nároky na přenosovou soustavu. Ta totiž musí být schopna vyrovnávat toky elektřiny mezi okamžiky, kdy „všichni“ vyrábějí a kdy naopak „všichni“ elektřinu dokupují ze sítě. Má-li to i nadále zvládat, vyžádá si obří investice, které musí někdo zaplatit. A kdo jiný než právě spotřebitelé, kteří síť využívají.