Ledy se hnuly. Poprvé po více než čtyřech letech se úroky americké centrální banky začaly pohybovat směrem dolů. Tentokrát je sazby v eurozóně s poklesem předstihly, a sazby v „zóně české koruny“ začaly dokonce klesat ještě dříve. Co to znamená? A je to pro investice ve finančním sektoru dobrá, nebo špatná zpráva?

Pro investice je samozřejmě snížení nákladů na kapitál dobrá zpráva. Mnoho investičních plánů muselo být odloženo, protože investiční peníze byly jednoduše příliš drahé. V sektoru finančních služeb však došlo k zajímavému jevu. U bankovních půjček od bank pro firmy se vyšší úroky propsaly do vyššího úročení půjček v podstatě automaticky (skrze zvýšený PRIBOR – odhad úrokové sazby, za kterou by si banky půjčovaly mezi sebou – pozn. redakce). U nebankovních půjček – zejména pro domácnosti – takové navýšení nebylo možné.

V době, kdy domácnosti zápasily s obřím nárůstem životních nákladů, by bylo neúnosné navýšit jim úroky tak, jak je zvedla centrální banka. To, že věřitelé nesli část nákladů na financování „na svých bedrech“, nakonec přispělo k tomu, že se (téměř až paradoxně) nějak významně nenavýšily problémy se splácením v ekonomicky jednoznačně nejtěžší době od pádu komunismu – a možná od války.

Vypadá to, že na zářijovém zasedání ČNB podle všeho sazbu zase sníží. Investiční kalkulace pak budou dávat větší dlouhodobější smysl. To, že nakonec sazby podle všeho v nejbližších letech neklesnou pod tři procenta (a už vůbec ne k předcovidovým „téměř-nulám“), bude nakonec pro trh finančních služeb dobře. Pokud jsou peníze uměle příliš levné, objevuje se na trhu spousta rychlých spekulativních projektů, často s horšími konci. A většinou na úkor těch účastníků s prokázanými zkušenostmi, kteří jsou na trhu již delší dobu a chtějí na něm setrvat dlouhodobě.

Jedna brzká výzva pro sektor – a zároveň také příležitost – může přijít od firem, které se masivně začaly zadlužovat v euru. To nabízí sice nižší sazby, ale vysoké kurzové riziko. Pokud bude koruna dál významněji oslabovat (pořád je silnější než před covidem), pojištění kurzového rizika nemusí stačit a dluh se může stát dražším, než firmy čekaly. Pak tu může být nový prostor pro firmy na trhu finančních a transformačních služeb, aby se pokusily pomoci.