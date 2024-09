Zabránit daňovým únikům a zvýšit jistotu zaměstnanců měly změny u tzv. dohod o provedení práce. Byl to skvělý nápad, který zase tak skvěle nedopadl. Naštěstí neměl „vedlejší účinky“ v podobě mrtvých a zmrzačených. „Jen“ znemožnil některým lidem vydělávat a firmám výrazně ztížil plánování.

Původně vláda chtěla, aby se už od léta všechny dohody u každého pracovníka sčítaly a ve chvíli, kdy by si člověk vydělal víc než 17,5 tisíce korun, musel on i jeho zaměstnavatelé státu odvést sociální a zdravotní pojištění. To se ukázalo jako nerealizovatelné.

