Opojné zrychlení, jaké si užívají majitelé elektromobilů, proniklo i do světa jedné stopy. Elektrické skútry nedělají hluk, nevyžadují výměnu oleje ani hlídání hustoty chladicí kapaliny. Jediné, co potřebují, je přístup k běžné 230V zásuvce. Ale i to není vždycky podmínkou.

„Zájem nás příjemně překvapil,“ říká Petr Hubáček z českého zastoupení výrobce aut a motocyklů Honda. Japonská značka na trh letos uvedla svůj první skútr na baterky, který počítá s tím, že jeho majitel nebydlí v rodinném domě ani nevlastní elektrifikovanou garáž. „Naše koncepce je unikátní tím, že nepotřebujete dostat skútr až k zásuvce. Baterku ze skútru jednoduše vyjmete a donesete ji nabít domů,“ upozorňuje zástupce Hondy na konkurenční výhodu modelu s nenápaditým názvem EM1, který si za první měsíc od uvedení do prodeje pořídilo deset zájemců.

Ze Segwaye 300SE jdou baterie vyjmout také, v jeho případě se ale spíš počítá s tím, že budou nabíjeny přímo v útrobách stroje. Jsou totiž standardně rovnou dvě, což mimo jiné znamená i delší dojezd. Je tu ale i místo na třetí baterii, kterou si lze dokoupit, což posunuje dojezd skútru až k pozoruhodným 130 kilometrům. V kombinaci s maximální rychlostí 105 km/h tak jde o výjimečně univerzální stroj, se kterým lze teoreticky vyrazit i na dálnici. „Jsou tu tři režimy jízdy s různou mírou rekuperace. Skútr po ubrání plynu více či méně sám zpomalí, což v praxi znamená, že řidič nemusí skoro vůbec brzdit,“ říká Jiří Koula z firmy GSI Distribution, která je výhradním distributorem segwayů v Česku a na Slovensku.

Zatímco oba dosud zmíněné elektrické skútry jsou jimi na první pohled, německé BMW tak nazývá stroj s názvem CE 04, který vypadá spíš jako reinkarnace legendárního motocyklu Čechie – Böhmerland. „BMW se vždycky snažilo dělat věci trochu jinak a nadčasově,“ komentuje podobu nejdražšího elektrického skútru David Haidinger z českého zastoupení mnichovské značky s tím, že stejně postupovalo i v případě prvního elektromobilu i3. „To bylo auto, které zpočátku dost lidí nechápalo. A teď, když se objeví v nabídce ojetin, jen se po něm zapráší.“

Výkonem 15 kW se už CE 04 pohybuje nad možnostmi řidičského průkazu skupiny B, pro BMW však není problém snížit jej na požadovaných 11 kW. „I tak jde pořád o velmi rychlý stroj,“ upozorňuje Haidinger.

Přizpůsobení výkonu motoru české legislativě je ostatně pro bateriové skútry typické, v případě elektrického pohonu jde totiž o snadnou záležitost. Modely odstupňované podle výkonu zpravidla nabízí každá značka, přitom na pohled se od sebe nemusí lišit vůbec, nebo jen v malých detailech.

Bez řidičáku jen pomalu

Elektrické skútry, na které řidičský průkaz není třeba, jsou omezeny výkonem 250 wattů a maximální rychlostí 25 km/h. Nevyžadují registraci na dopravním inspektorátu, pojištění v podobě „povinného ručení“ však ano. Mívají nízkou nosnost a ve stoupáních jim brzy dochází dech. Tím, že se po silnici pohybují výrazně pomaleji než okolní provoz, nejsou pro uživatele ani zvlášť bezpečné.

Řidičský průkaz AM vydávaný už od 15 let věku stačí k řízení elektroskútru s maximálním výkonem 4 kW a rychlostí omezenou na 45 km/h. Do města je takový stroj plně dostačující. Skútry z této kategorie patří k nejprodávanějším, protože nabízejí dobrý poměr mezi výkonem a cenou. Kromě povinného pojištění však už vyžadují i registraci na dopravním inspektorátu.

Po šestnáctých narozeninách a s řidičákem skupiny A1 už se může řidič posadit na elektroskútr s maximálním výkonem 11 kW. To už jsou velmi rychlé stroje akcelerující na padesátikilometrovou rychlost pod tři vteřiny, jejichž ovládání vyžaduje zvýšenou dávku opatrnosti. Obliba této kategorie spočívá v tom, že se za řídítka legálně dostanou i držitelé řidičského oprávnění skupiny B pro osobní auta, aniž by museli skládat dodatečné zkoušky na motocykl. Platí to sice jen v případě, že má stroj automatické řazení převodových stupňů, což ale bateriové skútry splňují.

Nejsilnější kategorii elektroskútrů pokryje řidičský průkaz skupiny A2 vydávaný na motocykl od 18 let. Absolvování motoškoly je v tomto případě nejen povinné, ale i nanejvýš vhodné.

Jaký elektrický skútr je ten pravý

I když při nákupu skútru mívá hlavní slovo cena, zpravidla není ideálním vodítkem. „Za málo peněz dobrý elektroskútr nekoupíte,“ radí Jiří Koula a poukazuje na skutečnost, že velkou část ceny tvoří lithium‑iontové baterie. „Právě tyto drahé baterie jsou u levných výrobků často nahrazeny olověnými. Ty jsou ale uživatelsky mnohem náročnější.“

Zatímco lithiové baterie udrží napětí klidně i po celou zimu, aniž by je bylo třeba dobít, olověné se chovají stejně jako 12V baterka v autě: když nemá od alternátoru pravidelný přísun energie, její napětí už po několika týdnech klesá. A pokud se vybije úplně, může dojít k jejímu zničení. „To znamená, že musím pravidelně dobíjet baterku i v době, kdy skútr nepoužívám. Kromě toho má olověný akumulátor v poměru ke své hmotnosti menší kapacitu a není schopen poskytnout srovnatelný výkon a napětí,“ dodává Koula.

Důležitým parametrem u elektroskútru je dojezd. Obvykle platí, že čím levněji lze stroj pořídit, tím bude dojezd kratší. A protože se většina bateriových skútrů nabíjí z 230V zásuvky, může být problém proud během cesty doplnit. V ideálním případě by tedy dobitá energie měla v baterkách stačit na jedno celodenní pojíždění. A to může být u levnějších elektroskútrů s dojezdem 30 až 40 kilometrů neřešitelný problém.

Nakonec je nutné pamatovat i na nosnost. Nejslabší skútry do 250 wattů uvezou kolem metráku, a i to může být v kopcovitém terénu příliš. Silnější 11kW stroje pojmou řidiče i se spolujezdcem bez zjevných nesnází, zátěž je však limitována celkovou přípustnou hmotností stroje. Například Segway E300SE se dvěma baterkami váží 127 kg, na cestující a náklad pak zbývá už jen 153 kg. V tom se elektroskútry příliš neliší od konvenčních spalovacích modelů.

Racceway e‑Babeta cena: 25 990 Kč Skútr s výkonem 250 wattů a maximální rychlostí 25 km/h unese až 120kg náklad, na jedno nabití ujede 45 kilometrů. Když stroji v kopci dojde síla, může řidič šlápnout do pedálů a pomoct mu těžký úsek překonat. Standardně montovanou olověnou baterii lze za příplatek nahradit lithiovou, s níž se dojezd zdvojnásobí.

Honda EM1 e cena: 59 900 Kč Dvoumístný skútr se snadno vyjímatelnou lithiovou baterií, která doplní energii doma či v kanceláři ze speciální nabíječky. Výkon motoru je 1,7 kW a maximální rychlost 45 km/h. Dojezd v závislosti na jízdním režimu je 30 až 48 km.

Segway E300SE cena: 139 990 Kč Jde o skútr s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu. Standardně dodávaná dvojice baterií umožňuje dojezd 85 km. Díky 11kW motoru segway zrychlí z 0–50 km/h za 2,9 sekundy a na dvanáctipalcových kolech jede rychlostí až 105 km/h. Aplikace v chytrém telefonu nabízí bezklíčové startování, ale majiteli také zahlásí, když se strojem někdo hýbe.

Vespa Elettrica Red 45 cena: 193 900 Kč Vše podstatné se skrývá v názvu: nejznámější výrobce retro skútrů také elektrifikoval, číslo prozrazuje i maximální rychlost stroje. Tato speciální verze je celá červená, včetně sedla i ráfků kol. Kdo by chtěl rychlejší Vespu, může zvolit verzi 70, která je o 12 tisíc korun dražší.

BMW CE04 cena: 317 000 Kč Skútr německé značky se konkurenci vzdálil svým pojetím, výkonem i cenou. Na jedno nabití zvládá ujet 130 km, umí také doplňovat energii z veřejných AC nabíječek pro automobily, není tedy závislý jen na domácí 230V zásuvce. Maximální rychlost je omezena na 120 km/h. Za příplatek je k dispozici vyhřívání sedadla a rukojetí řídítek. Alternativně v prodeji také se sníženým výkonem pro řidičák skupiny B.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.