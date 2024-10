Už třetí školní rok sedí v lavicích společně s českými žáky děti, jejichž rodiny uprchly před válkou na Ukrajině. Zatímco některé se během roku či dvou naučily česky a bez problému se do tříd začlenily, jiné to jazykově nezvládají a výuku výrazně ztěžují. Problémy to způsobuje zejména v některých školách v Praze, kde cizinci tvoří třeba i třetinu třídy. Možné řešení je komplikované a vyžaduje i politicky nepopulární kroky. Podle pražského radního za oblast školství Antonína Klecandy (STAN) se ale bez zásahu situace nezlepší. Někteří rodiče se už začínají bouřit.

„Cizinci nerozuměli česky a ostatní děti se nikam neposouvaly. Doufala jsem, že se to zlepší. Řešili jsme to tři roky, nakonec syn změnil školu,“ popisuje situaci na Základní škole Sdružení v Praze 4 jedna z maminek, Zuzana Veselá. V některých třídách se to podle ní podařilo například díky překladatelské pomoci zdatnějších ukrajinských dětí nově příchozím, jinde to ale šlo podstatně hůře. Škola má celkem 48 procent dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo odlišným mateřským jazykem.

