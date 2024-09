Praha se dlouhodobě potýká s nedostatkem míst na žádaných gymnaziálních oborech, pedagogické fakulty zase léta čelí kritice, že studenti se učí pouze teorii a praxe jim chybí. Nový projekt takzvané klinické školy má řešit oba tyto problémy najednou – zvýšit kapacity středních škol a zároveň umožnit studentům učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy úzký kontakt s praxí.

„Klinická škola bude sloužit jako modelové pracoviště, kde se budou ověřovat nové trendy ve vzdělávání a připravovat budoucí učitelé,“ vysvětlil radní pro školství hlavního města Prahy Antonín Klecanda (STAN). Nabídne gymnaziální obory a také předškolní pedagogiku, kde se vzdělávají budoucí učitelé mateřských škol, kterých má Praha nedostatek. Součástí klinické školy bude také mateřská škola.

Otevření klinické školy je součástí širší reformy vzdělávání budoucích učitelů. „Jde především o reformu praxí, včetně zavádění pozic provázejících učitelů a posílení profesní přípravy studentů,“ vysvětlil děkan Pedagogické fakulty Antonín Jančařík. Studenti pedagogických fakult by měli docházet do škol už od prvního ročníku, a ne až později, jak tomu bylo dosud zvykem. Průběžně by měli s vyučujícími řešit, jak dobře jsou připravení, změnit se mají také závěrečné zkoušky – studenti si během studia budou vytvářet portfolia, která při nich budou obhajovat.

Vzniku školy musí předcházet změna zákona, návrh byl už podán, její otevření je naplánované na září 2026.

Kde bude škola stát, zatím není jasné. „Máme vytipované tři objekty. Ten, který chceme nejvíc, ale zatím není majetkem hlavního města, proto vám umístění školy prozradíme až poté, co se nám ho podaří odkoupit,“ vysvětlil Klecanda.

Studenti budou ve škole učit pod dohledem vyučujících z fakult a starších a zkušenějších kolegů. Další novinkou ve vzdělávání učitelů bude dvouleté adaptační období, kdy bude mít absolvent pedagogického oboru k ruce zkušenějšího kolegu, který mu v praxi pomůže překonat první roky ve škole. „Například v komunikaci s rodiči, která se i v rámci praxe špatně nacvičuje,“ upřesnil Jančařík. Na škole by také mohla fungovat takzvaná tandemová výuka, na které se může podílet připravující učitel se zkušeným pedagogem.

Rozdíl oproti běžným středním školám bude v tom, že vyučující a garanti oborů na pedagogické fakultě budou součástí klinické školy – a budou na ní třeba na část úvazku také vyučovat. „Tedy nebudou odtržení od žáků a budou mít velké spojení se studenty, kteří tam na praxích budou učit,“ doplnil Tomáš Čakloš, předseda spolku Otevřeno, který chce zlepšit vzdělávání budoucích učitelů.

Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) by bylo dobré, kdyby se podobné klinické školy otevíraly i v dalších městech, kde působí pedagogické fakulty. Některé o tom uvažují, nejdále jsou v Ostravě, kde už podobnou klinickou školu intenzivně připravují.