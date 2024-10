Upsat se k odběru energií na několik let dopředu může být proklínané rozhodnutí. Dobře to vědí spotřebitelé, kteří podepisovali smlouvy s dodavateli v době energetické krize. Někteří ještě teď kvůli tomu platí za energie násobně víc, než by dali při současných cenách.

Pokud se rozhodnou smlouvy na energie předčasně ukončit, dodavatelé po nich požadují zaplacení smluvních pokut a náhradu za ušlý zisk. Kolik a za co si nechají platit, je někdy ve smlouvách formulováno tak, že tomu spotřebitelé ani nerozumí.

Výše sankce přitom není zákonem přesně stanovena. Její horní hranici proto navrhlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci pozměňovacího návrhu k novele energetického zákona. Jenže v Poslanecké sněmovně výše této sankce oproti původnímu návrhu narostla.

