Trendy v obalových materiálech se v posledních letech dynamicky mění. Zákazníci hledají jednoduchá, ale bezpečná přepravní řešení, která ochrání produkt a zároveň minimalizují dopad na životní prostředí. Dříve běžné náročné lakované tisky ustupují nenáročné grafice na odlehčené hnědé lepence.

„Zákazníci vyžadují co nejjednodušší, ale zároveň co nejbezpečnější přepravní obal. U každé objednávky je v tuto chvíli obrovský tlak na cenu,“ popisuje aktuální situaci na trhu Martin Tolar, obchodní ředitel ve společnosti Mondi Bupak.

Klíčovými faktory při výběru obalových materiálů jsou bezpečnost a ochrana produktů během přepravy. Trendem je zjednodušování tisku a zmenšování potištěné plochy. Napříč trhem je vidět snaha o ekologičnost. Firmy si uvědomují důležitost udržitelnosti, ať už kvůli legislativě, požadavkům zákazníků nebo vlastnímu vnímání zodpovědnosti. „Proto stále trvá snaha o úsporu materiálu a jeho náhradu v takových aplikacích, kde je to možné, snižování gramáží a lepší využití prostoru v obalech,“ říká Jan Kaprhál, inovační a marketingový manažer ze společnosti Smurfit Kappa Czech.

Z krabic mizí prázdná nevyužitá místa, velký důraz se klade na recyklovatelnost materiálu, používání nenatíraných papírů a opětovné použití obalů. Plast se nahrazuje papírem, optimalizují se rozměry a hmotnost. Přestává se používat polystyren v obalech a nahrazuje se například vlnitou lepenkou nebo její variací v podobě hexacombu.

Pokrok v oblasti e‑commerce obalů

Podle Jana Kaprhála každý výrobce hledá udržitelnější cesty a způsoby balení. „Ne vždy ho ten jeho materiál nebo druh obalu dál pustí. Konkurenční výhoda se tvoří prozákaznickým zaměřením a přinášením hodnoty. Ta může být pro každého zákazníka jiná a ne vždy musí být finanční,“ říká.

Nahrazování plastů papírem se projevuje zejména u plastových fólií a okének. „To umožňuje lepší recyklovatelnost obalů. Optimalizace rozměrů obalů se zaměřuje na minimalizaci odpadu a snižování velikosti obalů tak, aby byly co nejefektivnější a přitom splňovaly požadavky na ochranu produktů,“ říká Dalibor Klein, obchodní ředitel společnosti Model Obaly. Podle něj také stále větší význam získává digitální tisk, který přináší flexibilitu, rychlost a vysokou kvalitu tisku. Umožňuje personalizaci obalů a tisk menších sérií ekonomicky výhodně, což zefektivňuje celý proces.

Obalový průmysl také výrazně ovlivňuje rozvoj e‑commerce. Ten tlačí na vysokou kvalitu obalů, které chrání produkt, komunikují značku a minimalizují dopad na životní prostředí. „Zatímco dříve se často používaly staré, recyklované krabice nebo jednoduché klopové krabice, dnes je kladen důraz na mnohem sofistikovanější řešení. Moderní obaly jsou navrženy s ohledem na uživatelský komfort i efektivitu balení. Využívají trhací a samolepicí pásky, které výrazně usnadňují nejen samotné balení, ale i bezpečné uzavření balíku například v případě nutnosti vrácení zboží,“ popisuje Klein.

PPWR: Výzva pro obalový průmysl

Podle Martina Tolara z Mondi Bupak je překvapivé, že na trhu zatím není moc zjevná náhrada jednosměrných plastových obalů v souvislosti s novou evropskou legislativou PPWR. Packaging and Packaging Waste Regulation je nařízení, které se zaměřuje na snižování množství odpadů z obalů a podporu recyklace. Od roku 2030 zakazuje veškeré jednosměrné plastové obaly, jako jsou plastové krabičky na ovoce a zeleninu či přebalování fólií.

„Měli by se na to všichni připravovat a výrobci obalů z vlnité lepenky by měli v tuto chvíli mít plné ruce práce s vymýšlením náhrady těchto obalových řešení,“ říká Tolar a dodává: „Je pravda, že je to až za pět let, ale to není tak dlouhá doba, když si uvědomíte, že hodně z těchto obalů je baleno na automatických linkách. Ty bude nutné upravit nebo změnit.“

Podle obchodního ředitele Mondi Bupak je načase začít se na přechod z těchto obalů připravovat a mít jasný časový plán, aby se to do roku 2030 dalo zvládnout.

Firmy se musí naučit na změny reagovat rychleji

Globální události posledních let jako pandemie covidu‑19, válka na Ukrajině a energetická krize, významně ovlivnily obalový průmysl. Narušily zavedené struktury globálních dodavatelských řetězců a přinesly do odvětví obalových materiálů dynamické změny. Firmy v turbulentním prostředí musí projevovat daleko větší flexibilitu a rychlost reakce než v minulosti, aby se dokázaly přizpůsobit novým podmínkám a požadavkům trhu.

Jedním z hlavních důsledků je tlak na zkracování dodacích lhůt a snižování velikosti výrobních sérií. „Firmy dnes musí rychle přizpůsobit výrobu konkrétním požadavkům zákazníků, což zahrnuje i požadavky na logistiku, kdy je očekáváno dodání obalů ve stoprocentní kvalitě a v co nejkratší době. Zvyšují se i nároky na udržitelnost – s tlakem na snižování emisí CO₂ a používání ekologičtějších materiálů, což ovlivňuje celý výrobní proces a dodavatelské řetězce,“ říká Dalibor Klein z firmy Model Obaly.

Klíčovým faktorem se stává flexibilita, protože firmy musí být schopné reagovat na nepředvídatelné změny jako kolísání cen energií nebo výpadky surovin. „Pro firmy našeho typu to znamená investice do inovací a moderních technologií, jako je digitalizace a automatizace výroby. Ty nám umožňují splnit tyto požadavky a zajistit si dlouhodobou konkurenceschopnost na trhu,“ vysvětluje Klein.

Inovace v obalovém průmyslu se týkají nejen vývoje obalů, ale i výroby papíru, lepenky, logistiky a tisku. Výrobci se snaží neustále hledat inovativní řešení, včetně designu. Ve společnosti Smurfit Kappa Czech například u punnetů, což jsou zapečetěná balení plodů na táckách či v košíčkách, snížili spotřebu materiálu o 45 procent díky inovativnímu designu rukojeti, který šetří místo.

„Přicházíme s náhradou smršťovací fólie na paletách a místo toho je ovíjíme papírem. Další novinkou je tvarovatelná a embosovaná celulóza, která je ve tvaru vlny fixována na nosném materiálu, takže ji lze použít jako tlumicí ochranu pro citlivé produkty namísto plastových pěn. Navíc lze toto řešení použít i několikrát, protože výplňový materiál se opět narovná,“ říká Jan Kaprhál ze Smurfit Kappa Czech.

Očekávání zákazníků přesahují možnosti průmyslu

Obalový byznys v následujících letech bude zejména ovlivněn nástupem a implementací PPWR pravidel. V oboru se budou neustále hledat nové formáty a materiály a bude jej nadále ovlivňovat udržitelnost a snižování emisí souvisejících s celým životním cyklem obalů. „Uhlíková stopa produktu se stává klíčovým faktorem při výběru dodavatele a je srovnatelná s parametry, jako jsou cena a kvalita výrobků. Tlak na průmysl, aby poskytoval ekologičtější obaly, bude nadále narůstat,“ předpokládá Dalibor Klein.

Podle něho stoupá očekávání zákazníků, které často přesahuje aktuální možnosti průmyslu. „Zákazníci často požadují informace o uhlíkové stopě produktů, ale ty jsou v současné době mnohdy založené na předpokladech a odhadech, nikoliv na přesně standardizovaných postupech. Dodavatelské řetězce, včetně papíren, zatím nejsou schopné poskytovat takové údaje ve všech fázích produkce,“ dodává.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obaly.